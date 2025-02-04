شكرا لقرائتكم خبر عن احترس من التزوير.. علامات تأمين ورقة البنكنوت فئة الـ 200 جنيه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تعد الورقة النقدية فئة الـ"200 جنيه" أعلى فئات البنكنوت المصرية، ويعمل البنك المركزى المصرى بشكل دورى على رفع مستويات تأمين أوراق النقد المصرية.

وينشر ”الخليج 365” كيفية التعرف على الورقة المزيفة فى هذه الفئة عن طريق العلامات التأمينية التى يضعها البنك المركزى المصرى.

تأمين ورقة البنكنوت فئة 200 جنيه

وفى عام 2007 تم إصدار فئة 200 جنيه بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم).

وهناك 4 علامات رئيسية للتعرف على أوراق النقد الصحيحة، وهى "من خلال الضوء النافذ" وعن طريق "الملمس البارز" وباستخدام العدسة المكبرة، وبتغيير زاوية الرؤية.

وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967، ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة (الأوفست والغائرة).



علامات تأمين ورقة البنكنوت 200 جنيه

ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث، وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.

وتطور عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012) مخصصة لكل فئة على حدة.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.