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تعليم القاهرة تفتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية غداً

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تعليم القاهرة تفتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية غداً

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 08:05 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2024، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 2025/2/5، ولمدة خمسة عشر يوما، على أن تقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

وينشر الخليج 365 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للنف الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.
ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنــــــــا .
 

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94% .


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية 58.59% .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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