شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى عددا من خريجى مبادرات أجيال مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

خلال زيارته مساء اليوم لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج من طلبة وخريجي مبادرات أجيال مصر الرقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات، أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان؛ لتمكين جميع الفئات العمرية لعصر الرقمنة؛ بدءا من الصف الرابع الابتدائي وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية، وذلك من خلال تنمية مهاراتهم في التخصصات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى تجربة إحدى الأسر المصرية المكونة من أم و3 أبناء في مراحل دراسية مختلفة، ابتدائى واعدادى وثانوى جميعهم التحقوا في مختلف المبادرات التي تندرج ضمن مبادرة أجيال مصر الرقمية؛ حيث التحقت الأم في البرنامج التدريبي المتخصص في التسويق الرقمي ضمن مبادرة رواد مصر الرقمية، بما مكنها من زيادة نسبة المبيعات في شركتها، كما التحق الأبناء بمباردتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية".

كما استعرض مدبولى نماذج من خريجي مبادرة رواد مصر الرقمية، ودور المبادرة في تغيير مسارهم المهنى للالتحاق بسوق العمل فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات، مثل: مجال تحليل البيانات والبرمجة؛ حيث نجحوا فى الحصول على فرص عمل عن بعد بالشركات العالمية بعائد دولارى.

وأوضحت إحدى خريجات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" كيف ساعدتها المبادرة فى تطوير مهاراتها وصقلها بالخبرات اللازمة التى دعمت قدرتها فى التحصيل الدراسى خلال دراستها الحالية بكلية الفنون الرقمية فى جامعة مصر للمعلوماتية.

كما تناول أحد خريجى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" تجربته؛ حيث حصل على منحة للسفر للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لتفوقه بالمبادرة.

وعقب ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء بنماذج من خريجى مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات "WE"، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يحصل الخريجون على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهلهم لسوق العمل، وكذلك الالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعى، وكليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة، كما يحصلون على شهادة أكاديمية معتمدة دولياً من Pearson، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقام خريجو المدرسة باستعراض ما وفرته لهم مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية من علوم ومعارف وخبرات عملية ومهارات شخصية اكتسبوها خلال فترة التحاقهم بالمدرسة والبرامج التعليمية التى تقدمها المدرسة، وفقا لمستحدثات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، بما أهلهم لاستكمال دراستهم الجامعية بالكليات التكنولوجية المختلفة إلى جانب العمل فى كبرى الشركات المحلية والعالمية فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك تأسيس شركات ناشئة والعمل كمدربين فى مجال البرمجة.