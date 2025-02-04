شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يدعو إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الضروري وجود إدارة سورية تعكس إرادة الشعب، داعيا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق.

واعتبر أن العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد ونبذل جهودا من أجل رفعها، مؤكدا استعداده لتقديم الدعم اللازم في مواجهة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها

وأضاف "سنواصل تعزيز علاقاتنا مع سوريا في كل المجالات"

وتأتي تصريحات أردوغان في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس السورى أحمد الشرع إلى أنقرة.