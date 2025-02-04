شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب القراء: تلاوة الشيخ الطاروطى خالية من الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية،انه قد راجع بنفسه تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطى ولم يجد فيها خطئا واحدا.

وقال نقيب القراء في بيان : لقد أستمعت للتلاوة بوصفى شيخا لعموم المقارئ المصرية ونقيب القراء وعضو اللجنة الموحده لإختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة إلى قراءة الجمعة الماضية التى أذيعت من مدينة بور سعيد الباسلة من فضيلة القارئ الإذاعى الشيخ عبدالفتاح الطاروطي عضو نقابة القراء والتى نقلها التليفزيون العربى وبعض الإذاعات.



ووجدت أن القراءة لا غبار عليها ومطابقة للأحكام التجويدية الصحيحة وما أجد سببا لما أثير حولها من البعض، وارجو أن يكون هناك تحرى للحقائق ولا يحكم على الأشياء إلا متخصص يتحرى الحقائق.