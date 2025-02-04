شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الانتهاء من تطهير المجارى المائية فى أبريل المقبل كحد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم فعاليات ورشه عمل "تقييم الأداء للموسم الشتوى 2024 والإعداد للموسم الصيفى 2025 بمحافظة القليوبية"، والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة القليوبية ، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، وعدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة القليوبية .

وخلال ورشة العمل تم استعراض الموقف المائي بمحافظة القليوبية وموقف إدارة وتوزيع المياه وتحدياتها ، وموقـف تطهيرات المجاري المائية ، ومشروع تأهيل المنشآت المائية ، وتحديد النقاط الساخنة بزمام المحافظة ، وموقف تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، وموقف المخالفات والتعديات على منافع الرى والصرف وجهود ازالتها ، وموقف تحصيل مستحقات الوزارة واستثمار الأملاك والأراضي منافع الرى بنطاق المحافظة ، وموقع أعمال تأهيل الترع بنطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وخطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بالإدارة المركزية لرى القليوبية ، ومدى الإلتزام بمعايير صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي ، ومدى إستيفاء وتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة ، وموقف السكن الادارى والاستراحات بالمحافظة وحالة المبانى الادارية التابعة لها ، والدور الذى تقوم به أجهزة الرى بالمحافظة فى إطار حملة "على القد" .

أوضح سويلم أن ورشة العمل الحالية سيعقبها عدد من الورش المماثلة في عدة محافظات لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة وسُبل حسمها ، والإعداد للموسم الصيفى 2025 من خلال إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة وعاجلة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التى تم رصدها ومتابعة وحسم هذه المعوقات بشكل عاجل من قبل قيادات الوزارة المعنية .

وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص ، والمرور الدورى لمسئولى الرى بالمحافظة لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الإلتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل على الطبيعة في أسرع وقت .

وأوضح أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومنع التطهير الجائر ، ومتابعه أعمال الصيانة للمنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية قبل الموسم الصيفى القادم ، وصيانة البدالات المارة اعلى المصارف الزراعية حال الحاجة لذلك ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد .

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة قيام أجهزة الرى بمحافظة القليوبية بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع – تأهيل الترع – التراخيص – المخالفات – الأملاك – مناوبات الرى - المعدات – المخازن – السيارات ) ، ومواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات المجاري المائية بنطاق المحافظة ونهوها في شهر ابريل المقبل كحد أقصى ، ومتابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المزارعين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ، والاستمرار في تنفيذ خطة إدارة الصيانة الوقائية لإحلال البوابات ونهوها قبل الأول من ابريل المقبل لتكون جاهزة لاستقبال فترة أقصى الإحتياجات المائية المقبلة ، وسرعة نهو أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياه كريمة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر ، وسرعة نهو عدد من المشروعات الجارية ( انشاء محطة رفع لتغذية ترعة القشيش من ترعة الشرقاوية - احلال وتجديد وصيانة عدد من مصبات نهاية الترع والهدارات - تجريف ترعة أبو المنجا - إعادة تأهيل جسر مصرف ميت يزيد المشترك مع ترعة بحر أبو الأخضر - إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بعدة مواقع - تدعيم سحارة المريج علي مصرف شبين القناطر اسفل ترعة الشرقاوية - عملية التكريك وإزالة الترسيبات والحشائش وأعمال الحماية بكورنيش بنها ) .

كما وجه بتكثيف المرور والمتابعة على النقاط الساخنة بزمام الإدارة العامة لرى القليوبية والإدارة العامة لصرف القليوبية (قنطرة وهويس سرياقوس والرياح التوفيقى وترع الإسماعيلية والفلفلة المستجدة ونقباس وابو المنجا ومصارف شبين القناطر والقناطر الخيرية واسكندر وبلبيس والبركة ) ، والتأكيد على متابعة نظافة الصاولات وتطهيرها بشكل دورى لعدم إعاقة إمرار المياه .

كما وجه برفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة من خلال تحفيز مندوبى التحصيل والاعتماد على التحويل التدريبى لسد العجز في أعداد المندوبين ، ومواصلة التنسيق مع أجهزة المحافظة والجهات الأمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة ، ومراجعة موقف السكن الادارى والاستراحات بالمحافظة وحالة المبانى الادارية التابعة لها ، والتأكيد على الإلتزام بمعايير صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي للعاملين المتميزين فقط ، والإستمرار في عقد الندوات التوعوية التي يشارك فيها المزارعين وأعضاء روابط مستخدمي المياه في إطار حملة "على القد" .