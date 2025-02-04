شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يؤكد وقوفه بجانب إسرائيل لإعادة جميع المحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال البيت الأبيض، إن لقاء ترامب ونتنياهو مهم لأنه أول لقاء مع زعيم أجنبي في البيت الأبيض، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف البيت الأبيض، ان ترامب يؤكد وقوفه إلى جانب إسرائيل وحرصه على عودة جميع المحتجزين في غزة.

وفي سياق آخر، أشار البيت الأبيض، إلى أن ترامب أكد أنه لن يسمح للصين بمواصلة إنتاج وتصدير مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.