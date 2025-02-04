شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 5 فبراير إلى الخميس 6 فبراير.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذلك يأتى تزامنا مع تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (45:35 كم/س).

ويسود اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.