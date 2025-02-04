شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية ترسل قافلة من الخيام للنازحين فى شمال قطاع غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دور الدولة المصرية في دعم أهالي غزة والذى لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتي اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت اللجنة المصرية اليوم الثلاثاء قافلة من الخيام للنازحين، في شمال قطاع غزة.

واستقبل أهالي القطاع شحنة ضخمة من خيام النازحين، مرسلة من اللجنة المصرية، ضمن جهود الإغاثة التي لم تنقطع يوماً.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة، توحدت جهود مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والجهات الخيرية، والأفراد، جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية، لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومستلزمات طبية وإيوائية.