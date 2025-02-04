شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: تخفيضات الأوكازيون الشتوى حقيقية وتنوع فى جودة وخامة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو الفضل رئيس الادارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، أن التخفيضات التي يشهد الأوكازيون الشتوى 2025 حقيقية وليست وهمية وفى تنوع فى المعروضات من الجودة والخامة، موضحا أن دورهم ليس الرقابة فقط ولكن توعوى للمستهلكين وأيضا التجار.

وأوضح أحمد أبو الفضل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، اليوم الثلاثاء، أنه ليس من مصلحة وزارة التموين عمل محاضر للتجار وهناك بعض التجار القلة منهم يرتكب مخالفات بدون وعي ولكن جهل بالقانون ودورهم في الوزارة التوعية والتعريف بالعقوبة.

وأشار مسئول وزارة التموين، إلى أن معارض أهلا رمضان أصبحت موجودة في معظم محافظات الجمهورية وأقامت المعارض وعدد المعارض حتى الان مطمئن وما زال في زيادة.