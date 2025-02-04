شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر صرف 1500 جنيه مكافأة للعاملين بامتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، صرف مكافاة مقطوعة قدرها (1500) جنيه لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، وذلك خصما علي بند (٣) نوع (١٤) مكافآت الامتحانات والمتعاقدين على بند (۳/۲) اجور موسمين فيتم الخصم بها علي بند (۲) نوع (۳) اجور موسمين لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الترم الأول من العام الدراسي المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م وتقدم العملية التعليمية وذلك للعاملين المشاركين في العمل خلال فترة امتحانات الترم الأول - الفصل الدراسي الأول - فقط.