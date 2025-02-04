شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية وحالة عدم استقرار تضرب البلاد الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة سريعة من التقلبات الجوية اعتبارا من غدا الأربعاء 5 فبراير إلى الخميس 6 فبراير.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذه الحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها الأتى:

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (45:35 كم/س) .

- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (6:4 متر).

- انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

- أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ويسود اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.