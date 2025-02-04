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رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025

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رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:22 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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