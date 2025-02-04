شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتبارا من 6 يناير 2025 ولمدة 3 سنوات.

ويكون برئاسة اللواء السيد على على الغالي وعضوية كل من أعضاء عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

ومدير إدارة التأمين والمعاشات ، ومساعد رئيس هيئة القضاء العسكري ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، وثلاثة أعضاء عن وزارة الداخلية "يختارهم وزير الداخلية " وعضوان عن وزارة التضامن يختارهما وزير التضامن وعضو عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.