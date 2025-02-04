شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى ندوة الفتوى والشأن العام بجناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلّ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 ضيفًا في ندوة الفتوى والشأن العام بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في تمام الساعة الثانية عصرًا.



كما تشهد الندوة حضور كل من: الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، و الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

تهدف هذه الندوة إلى إثراء النقاش حول الفتوى ودورها في الشأن العام، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية، وضمان دقة تناولها إعلاميا، واستشراف مستقبل الفتوى في ظل التطورا ت التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والطبية وغيرها.