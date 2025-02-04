شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المدن الجامعية لطلاب الأزهر يوم الجمعة استعدادا للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لـ المدن الجامعية بجامعة الأزهر ، فتح المدينة أمام الطلاب يوم الجمعة 7 فبراير ، وذلك استعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى ، وشددت علي جميع العاملين الالتزام بالنوبتجيات والتجهيز لاستقبال الطلاب .

ويواصل قطاع المعاهد الأزهرية و جامعة الازهر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد للدراسة بـ الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الدراسة تنطلق السبت دون تأجيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستعدادات تشمل فرش الفصول الدراسية وإعداد جداول الحصص الدراسية وتسكين المعلمين.

ووفقا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى بدأت اجازة نصف العام يوم 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير الجارى حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء اجازة نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على اجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى أخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.