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تفاصيل وظائف المصريين فى الإمارات والسعودية قبل غلق باب التقديم

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تفاصيل وظائف المصريين فى الإمارات والسعودية قبل غلق باب التقديم

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القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة العمل، خلال ساعات، باب التقديم على 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية ، وذلك بالتعاون مع مجموعة تجارية كبرى.

 

وأوضحت الوزارة، أن الفرص المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

1-   عدد 3 خباز حلواني.

2-   عدد 3 شيف جزارة.

3-   عدد 2 شيف أجبان.

4-   عدد 2 شيف أسماك.

·      وذلك برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي.

أما الوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية، فهى بالتخصصات الأتية:

1-   عدد 25 خباز حلواني.

2-   عدد 20 شيف جزارة.

3-   عدد 20 شيف أجبان.

4-   عدد 20 شيف أسماك.

·      وذلك برواتب تتراوح ما بين 3000 و 3900 درهم إماراتي .

 

ويمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK،

وحول الشروط المطلوبة للتقديم،:

1-   أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

2-   السن لا يقبل عن 18 سنة.

3-   خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

 

ويحصل العمال المقبولين على عدة مزايا، منها:

-       توفير تأمين صحي.

-       تأمين على الحياة.

-       تذاكر سفر كل عامين.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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