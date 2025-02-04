شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن حياة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خبر نياحة الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، بمحافظة المنيا، عن عمر قارب 81 سنة، ومن المقرر أن يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الأربعاء 5 فبراير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل أن يحمل الجثمان إلى مطرانية ديرمواس ليصلى عليه هناك.

وفي التقرير التالي ننشر سطور في حياة مثلث الرحمات الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا:

• وُلد يوم 2 أبريل عام 1944 بمدينة الزقازيق.

• حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1968.

• عمِل مهندسًا زراعيًّا ومفتشًا للتموين بطنطا.

• خدم بكنيسة السيدة العذراء وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالكفور بطنطا.

• ترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم 15 ديسمبر 1977.

•سيم قسًا يوم 17 يوليو 1979 باسم الراهب ويصا الأنبا بيشوي.

• رُسم قمصًا يوم 1 يناير 1981، وعُيّن أمينًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

• انتدبه المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة في الكنيسة المرقسية بالأزبكية، وكنيسة السيدة العذراء بوسط البلد عام 1985، وكذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بشارع الجيش.

• سيم أسقفًا في 13 نوفمبر 1988، ورُسم مطرانًا في 20 نوفمبر 2022.

• عانى من المرض في الفترة الأخيرة ونقل مؤخرًا إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث فاضت روحه الطاهرة صباح اليوم.