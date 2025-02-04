شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من الزراعة لمزارعى القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

تمثلت التوصيات في الآتي:

الأراضي الجديدة:

1– الاهتمام بالري لمحصول القمح في هذه الفترة ويكون الري على الحامي ويمنع الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

2- مقاومة الحشائش لمحصول القمح تتم من خلال المقاومة اليدوية “التقليع باليد” ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب ، خاصة آفة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

3- اكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذى يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك أثر أصفر على اليد وكذلك الصدأ البرتقالي الذي يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك اثر برتقالي غامق.

4- عند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصي بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح ،مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.

في الأراضي القديمة:

1- يجب الانتهاء من آخر دفعة سماد أزوتى خلال شهر فبراير،وقبل طرد السنابل وإضافة السماد قبل الري مباشرة وذلك لضمان وصوله إلى منطقة الجذور ولا تضاف أي أسمدة بعد مرحلة طرد السنابل لعدم فائدتها في زيادة المحصول.

2- يجب الاهتمام بالري لمحصول القمح، خلال هذا الشهر فالقمح يروى من 4-5 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 25 يوم مع مراعاة وجود الأمطار في وجه بحري ومن 5-6 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 20 يوم في وجه قبلي.

3- مقاومة الحشائش في محصول القمح ، تتم من خلال المقاومة اليدوية “تقلع باليد” ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

4-اكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذي يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك أثر اصفر على اليد وكذلك الصدأ البرتقالي الذي يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك أثر برتقالي غامق.

5- عند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصي بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.

6- من المهم في هذه الفترة وابتداء من منتصف شهر فبراير، حيث تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع، ملاحظة الحقل بصفة يومية ومستمرة تحسبا الإصابة بحشرة المن مع تجهيز المبيدات اللازمة للعمل على مقاومتها بسرعة.

7- تظهر الإصابة اولا في بقع اما داخل الحقل او بصفة خاصة في الأطراف وناحية المراوى والمصارف بجوار الطرق، وفى حالة ظهور الحشرة تقاوم برش البقع المصابة وحولها إذا كانت الإصابة في بقع او يرش الحقل بالكامل إذا كانت الإصابة منتشرة بصورة كبيرة وتقاوم بالمبيدات .

