شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض: مصر الملهمة فى تحالف تصنيع اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جان كاسيا، المدير العام لـ المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مصر هى الملهمة للتحالف العالمى لـ تصنيع اللقاحات وتأمينها للقارة الأفريقية.

وقال الدكتور جان كاسيا، خلال فاعليات فاعليات المنتدى، الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إن هناك حاجة هامة لتصنيع اللقاحات محليا وتابع : لدينا تعاون افريقى كبير لنستكمل تنفيذ خطط تأمين واستدامة اللقاحات.

وتابع: هناك بعض الدول الأفريقية لديها بعض التحديات فى تصنيع اللقاحات وهو ما سيتم مناقشتة حاليا ودعا إلي ضرورة التعاون للعمل على تأمين نظم الرعاية الصحية.

ويعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي الإفريقى، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع الإقليمي للمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا، بما يسهم في بناء منظومة تصنيع مستدامة تضمن الأمن الصحى للقارة وتعزز استقلاليتها الإنتاجية.

ويركز المنتدى على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها: متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة.