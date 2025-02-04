ملتقى قادة الاتحادات الطلابية يناقش تطوير الأنشطة الطلابية بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يُعقد في المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويُقام الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف كل من الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة.

أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الأنشطة الطلابية وتعظيم دور الاتحادات الطلابية في بناء شخصية الطلاب، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف الفعاليات التي تسهم في تأهيلهم للمستقبل، مشددًا على أن الأنشطة الطلابية ليست مجرد فعاليات ترفيهية، بل هي عنصر أساسي في بناء وعي الشباب وإعدادهم لسوق العمل ومتطلبات الجمهورية الجديدة.



فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بعقد ثلاثة ورش عمل مكثفة، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الأنشطة الطلابية القمية في الجامعات والمعاهد المصرية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وتناولت ورش العمل عدة محاور، أبرزها:

رؤية الاتحادات الطلابية في تطوير الأنشطة الحالية وتعظيم الاستفادة منها.

آليات استحداث أنشطة طلابية جديدة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد المصرية لتعظيم الاستفادة من الأنشطة القمية.

دعم الأسر الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

مناقشة أفضل الأساليب لتنفيذ الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات والمعاهد.

دراسة آليات قياس أثر الأنشطة الطلابية على الطلاب والمجتمع الأكاديمي.

وعقب ورش العمل، عُقد اجتماع موسع حول المائدة المستديرة برئاسة الدكتور كريم همام، وبحضور النائب أحمد فتحي، حيث استعرض رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم مخرجات ورش العمل، وطرحوا رؤاهم وأفكارهم لتطوير الأنشطة الطلابية، مؤكدين أهمية تعزيز دور الاتحادات الطلابية في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور كريم همام اجتماعًا آخر مع مديري عموم رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد المصرية، لبحث سبل دعم الاتحادات الطلابية وتعظيم دورها الإيجابي في خدمة الطلاب، مشددًا على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي للاتحادات لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام أن هذه اللقاءات وورش العمل تأتي في إطار إعداد جيل من القادة الشباب قادر على المساهمة بفاعلية في بناء المجتمع، مشددًا على أن الاتحادات الطلابية تمثل صوت الطلاب وتلعب دورًا أساسيًا في إثراء الحياة الجامعية، من خلال الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وتصقل شخصياتهم.

وشهد اليوم الثالث من فعاليات الملتقى رحلة سفاري بمدينة شرم الشيخ، تلاها أنشطة ترفيهية، قبل أن تُختتم الفعاليات بحفل ترفيهى ورحلة بحرية. كما حرص الدكتور كريم همام على التقاط الصور التذكارية مع رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم، وكذلك مع مديري رعاية الشباب، وسط أجواء مميزة أكدت نجاح الملتقى في تحقيق أهدافه.

هذا وقد تمت فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتور حسام الشريف، والدكتور محمد عبد الفتاح وكلاء المعهد.