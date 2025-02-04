شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى: تأهيل المنشآت المائية كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم إلى محافظة القليوبية، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وتفقد سويلم يرافقه عطية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس ، حيث تابع أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة ، موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ .

كما وجه بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة ، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التى مر على إنشائها حوالى 150 عاما، بجانب التوجيه بدراسة الاستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل .

وصرح سويلم أنه وبناء على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها ل 47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس و 5 سحارات و3 تغطية و 6 برابخ و (47) منشأ نهاية ترعة و (257) بوابة، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب .

وخلال المرور وجه سويلم رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات .