شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه بتنفيذ حقائب تدريبية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بتنفيذ حقيبتين تدريبيتين في 11 محافظة وذلك بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم ( البنك الدولي ) استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة ذات الصلة لتطوير المرحلة الابتدائية ولاسيما في مجال التنمية المهنية للمعلمين والموجهين .

وأكدت المديريات التعليمية، تقرر تنفيذ عدد 2 برامج ، بيانهم كالتالى :

- أساسيات التدريس ( معلمي المرحلة الابتدائية ) .

- الملاحظات الصفية الفعالة (موجهي المرحلة الابتدائية ) .

- توفير قاعات التدريب اللازمة لتنفيذ حقيبتي التدريب وفقاً للأعداد المحددة عالية لكل حقيبة ( بواقع ٣٠ متدرباً بكل قاعة تدريبية ) .

- إخطار المستهدف تدريبهم بمواعيد وأماكن التدريب .

- شراء الخامات والأدوات اللازمة لكل حقيبتي التدريب وفقاً لما هو موضح بالمادة التدريبية وتوزيعها على قاعات التدريب بواقع 500 لكل قاعة تدريبية للبرنامج الواحد من الأرصدة المتاحة بالإدارة طرفكم لحين ورود المبالغ .

- قيام اللجنة المشكلة من ( مدير عام الإدارة - رئيس قسم التدريب - رئيس قسم التعليم الابتدائي المدير المالي بالإدارة ) بالانتهاء من شراء الخامات والأدوات ، وتنفيذ حقيبتي التدريب والانتهاء منهما خلال إجازة منتصف العام الدراسي 2024/2025 .

- متابعة التدريب في أثناء التنفيذ، وتقديم تقرير وافى عن كل حقيبة تدريبية إلى إدارة التدريب بالمديرية إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة فور الانتهاء من كل حقيبة .