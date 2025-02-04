شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تودع الأنبا أغابيوس: قدم نموذجا حيا للرعاية وجاهد الجهاد الحسن بكل إخلاص والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا تودع فيه نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، بمحافظة المنيا، الذي رقد اليوم عن عمر قارب 81 سنة.

وجاء نص البيان كالآتي: "قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون إلى فردوس النعيم مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا الذي رقد في الرب اليوم، عن عمر قارب ۸۱ سنة، عاش فيها أمينا الله مكرسا حياته له، وسلك طريق الرهبنة الحقة ملتزما بقوانينها بعزم راسخ وحب صادق، وحينما دعي للأسقفية قدم نموذجا حيا للرعاية وجاهد الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة، بحسب الوعد الإلهي الأمين القائل: "طوبى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ نَعَمْ يَقُولُ الرُّوحُ لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَنْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ. (رؤ ١٤: ١٣)... نياحا لروحه الطاهرة وعزاء لمجمع كهنة وشعب إيبارشيته وكل محبيه".

جدير بالذكر أن الأنبا أغابيوس من مواليد الزقازيق، محافظة الشرقية, يوم الأحد الموافق 2 ابريل عام 1944، ترهبن في 15 ديسمبر 1977 م، ونيافته من أبناء دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، رسم أسقفًا، السيامة في 13 نوفمبر 1988 م، والتجليس على الكرسي 5 أغسطس 1989 م، والمطرانية 20 نوفمبر 2022 م، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.