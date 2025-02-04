شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس غدا صلوات تجنيز الأنبا أغابيوس بالكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجنيز نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، بمحافظة المنيا، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدًا الأربعاء 5 فبراير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل أن يحمل الجثمان إلى مطرانية ديرمواس ليصلى عليه هناك.

وكانت قد أعلنت صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خبر نياحة الأنبا أغابيوس، عن عمر قارب 81 سنة.

جدير بالذكر أن الأنبا أغابيوس من مواليد الزقازيق، محافظة الشرقية, يوم الأحد الموافق 2 ابريل عام 1944، ترهبن في 15 ديسمبر 1977 م، ونيافته من أبناء دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، رسم أسقفًا، السيامة في 13 نوفمبر 1988 م، والتجليس على الكرسي 5 أغسطس 1989 م، والمطرانية 20 نوفمبر 2022 م، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.