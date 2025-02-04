شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تخصيص وحدات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير الخليج 365، واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلى الوزارات والجهات المعنية



احتفالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

وأشار الصندوق إلى أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات ليس فقط كقضية صحية، بل كعائق أمام مسيرة التنمية يؤثر على الاستقرار والسلم المجتمعي وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية، وتعزز المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات من خلال الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، من بناء بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.

وأكدت نائب المحافظ، التعاون المثمر بين الصندوق والمحافظة في مختلف أنشطة مكافحة والتعافي من الإدمان، والتي تم تنفيذها بمناطق روضة السودان وحدائق أكتوبر سواء في إجراء القوافل العلاجية واستقبال الحالات والعلاج والتأهيل في سرية تامة والعيادات المجتمعية إلى جانب تنفيذ الزيارات المنزلية والندوات التوعوية.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أن المحافظة خصصت وحدات لصندوق علاج ومكافحة الإدمان بالمناطق بديلة العشوائيات بروضة السودان وروضة أكتوبر، لنشر التوعية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين.

وأكدت حرص المحافظة على استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة لدعم الخدمات المقدمة لمواطني المناطق الإسكان البديل والمطورة.