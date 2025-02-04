شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشراء الموحد :نستهدف تصنيع 60 % من اللقاحات لأفريقيا بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد أن المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا الذى تنظمة الهيئة بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، ومشروع التعاون الإقليمي لتصنيع اللقاحات أن الفترة المقبلة ستشهد تصنيع اللقاحات محليا فى القارة الأفريقية .



وأضاف الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد خلال فاعليات المنتدى الثاني لـ تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا قائلا : يعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي الإفريقى حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع الإقليمي للمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا، بما يسهم في بناء منظومة تصنيع مستدامة تضمن الأمن الصحي للقارة وتعزز استقلاليتها الإنتاجية.

وقال إن تحالف اللقاحات يهدف الي تصنيع 60% من اللقاحات التى يتم توفيرها فى أفريقيا بحبول عام 2040 لافتا إلي أن مصر تستضيف 9 مصانع لتصنيع وتوفير اللقاحات لافريقيا مشيرا إلي أنه من المقرر توفير 380 مليون جرعة من اللقاحات بحلول عام 2030 مضيفا أن مصر توفر 5.5 % من الادوية والمستلزمات الطبية لافريقيا.

ويركز المنتدى على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة.



وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد "يمثل هذا المنتدى محطة محورية في مسيرة إفريقيا نحو تحقيق الأمن الصحي، حيث يجسد التزامنا الجماعي ببناء منظومة رعاية صحية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات القارة وتعزيز نموها الاقتصادي. يأتي هذا الحدث في وقت يشهد تحولات جوهرية في مشهد تصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية، ما يؤكد أهمية العمل المشترك لتسريع بناء منظومة تصنيع قوية ومستدامة، تضمن استقلالية إفريقيا الصحية."



ومن المتوقع أن يسفر المنتدى عن مجموعة من التوصيات العملية وخطط العمل التي ستسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي في إفريقيا، ودفع عجلة التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، لضمان الوصول العادل والمستدام إلى اللقاحات والمنتجات الصحية الأساسية.