شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكشف تفاصيل المشاركة فى مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقت في سبتمبر 2024،

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ برامج تنموية متكاملة تستهدف كافة فئات المجتمع. وأضاف: "نحرص على تقديم نموذج متميز للجامعة في خدمة مجتمعها، حيث نوظف كافة إمكانياتنا وخبراتنا الأكاديمية والبحثية لخدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته."

من جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة نجح في تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات التي تغطي كافة جوانب التنمية البشرية. وأضاف: "نفخر بأن جامعة حلوان أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية."

القوافل الطبية والتنموية

نظمت الجامعة سلسلة من القوافل الطبية التنموية المتكاملة شملت مناطق متعددة مثل وحدة الرعاية الصحية الأولية بأم خنان بالحوامدية، وجمعية حماية البيئة من التلوث بحي طرة، ومركز واحة المنتجين بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر. كما نفذت الجامعة حملات توعوية صحية شاملة في مستشفى بدر الجامعي والكليات المختلفة تناولت قضايا صحية متنوعة.

التدريب والتأهيل المهني

يلعب مركز التطوير الوظيفي بالجامعة دوراً محورياً في تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات البحث عن وظيفة، وإدارة الذات، والعمل الجماعي، ومهارات التواصل. وقد نجح المركز في تنظيم عدد كبير من الفعاليات.

مبادرات الاستدامة والابتكار

أطلقت الجامعة عدة مبادرات رائدة مثل "صنع في جامعة حلوان" و"إعادة تدوير الإطارات المطاطية" و"أسبوع الخدمة العامة" لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية. كما نظمت الجامعة الملتقى الثاني لتعزيز الابتكار بين الطلاب بهدف دعم ريادة الأعمال.

تمكين المرأة وذوي الهمم

شاركت الجامعة في المنتدى الحضري العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وافتتحت عيادة المرأة الآمنة بمستشفى بدر الجامعي. كما أطلقت مبادرة "تمكين" لدعم ذوي الهمم، وحقق منتخب ذوي الهمم بالجامعة 23 ميدالية متنوعة في بطولة "نحن الحياة" بالإسكندرية.

الأنشطة الرياضية والثقافية

نظمت الجامعة يوماً رياضياً للياقة البدنية في إطار مبادرة "بداية"، وأطلقت مبادرة "هي لياقة وصحة" لتوعية العاملات والسيدات بأهمية الرياضة. كما نظمت سلسلة من الندوات الثقافية والتوعوية تناولت قضايا متنوعة مثل ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتغذية العلاجية.

التكافل الاجتماعي ومحو الأمية

نظمت الجامعة معارض خيرية للملابس بأسعار رمزية، وشاركت في احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية.

وتستمر جامعة حلوان في تنفيذ خطتها الطموحة لدعم المبادرة الرئاسية "بداية" من خلال برامج ومبادرات متنوعة تستهدف كافة فئات المجتمع، مؤكدة دورها الريادي في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.