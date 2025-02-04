شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنظم معرض القاهرة الدولى لليخوت والقوارب الخميس بمشاركة 40 شركة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم أشارت فيه إلى افتتاح إنطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 الساعة 6 مساءً بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بحضور و رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و بحضور شريف فتحي وزير السياحة و الاثار و بحضور قيادات النقل البحري و الجهات المعنية .

وأشار بيان الوزارة الى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن 40 شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وأن مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

وسيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان " مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري و التحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.



و كذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض و بحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.



سيتم فتح الابواب للجمهور من الساعه 11 صباحا يوم كامل للعرض، ودعت الوزارة الجميع لحضور المعرض و التسجيل من خلال اللينك الاتي من هنــــــــــــا.

