شكرا لقرائتكم خبر عن جان كاسيا: افريقيا شهدت 13 جائحة خلال الفترة الماضية بسبب نقص اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جان كاسيا، المدير العام لـ المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية أن القارة الأفريقية تشهد تحولات هامة نحو تعزيز الصحة وتابع : القارة الأفريقية شهدت 13 جائحة خلال السنوات الماضية منها الكوليرا والحصبة وغيرها من الامراض وتابع : نسب انتشار بعض الأمراض وصلت إلي 40% مقارنتا بالسنوات الماضية

وقال الدكتور جان كاسيا، خلال فاعليات المنتدى، الثاني لـ تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إن هناك حاجة هامة لتصنيع اللقاحات محليا وتابع : أفريقيا لديها تحديات فى نقص التمويل الخاص بدعم القطاع الصحى وقال : افريقيا تنفق 181 مليار دولار على الخدمات الصحية .

وتابع : السوق السوداء في القطاع الصحى حجم تجارتها سيبلغ فى عام 2040 سيصل إلي 260 مليار دولار وتابع : ندعم تسريع اللقاحات وقال : لدينا 500 مصنع طبيا فى أفريقيا وتابع : 25 % منهم يصنعون اللقاحات ويجب ان لا نتحدث عن الطلب ولكن نستهدف الحديث عن التنظيم.

ويعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي الإفريقي

حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع الإقليمي للمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا، بما يسهم في بناء منظومة تصنيع مستدامة تضمن الأمن الصحي للقارة وتعزز استقلاليتها الإنتاجية.

ويركز المنتدى على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة.