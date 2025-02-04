شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تجميد الرسوم الجمركية على كندا.. وترودو يعده بمحاربة "الفنتانيل" والان مع تفاصيل الخبر

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجميد الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا لمدة 30 يومًا بعد اتخاذ نفس القرار فيما يخص المكسيك حيث اتخذ أكبر شريكين تجاريين لأمريكا خطوات لتهدئة مخاوفه بشأن أمن الحدود والإتجار بالمخدرات.

وفقا لاسوشيتد برس، توفر فترات التوقف فرصة تهدئة بعد أيام مضطربة وضعت أمريكا الشمالية على أعتاب حرب تجارية هددت بسحق النمو الاقتصادي، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وإنهاء اثنتين من أهم شراكات الولايات المتحدة.

نشر ترامب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "أنا سعيد جدًا بهذه النتيجة الأولية، وسيتم إيقاف التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها يوم السبت لمدة 30 يومًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن هيكلة صفقة اقتصادية نهائية مع كندا أم لا .. العدالة للجميع!"

ونشر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على X أن التوقف سيحدث "بينما نعمل معًا"، قائلاً إن حكومته ستعين قيصر الفنتانيل، وتدرج الكارتلات المكسيكية على أنها مجموعات إرهابية وتطلق قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل وغسيل الأموال.

جاء التوقف بعد تحرك مماثل مع المكسيك يسمح بفترة من المفاوضات بشأن تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

تسببت رسوم ترامب الجمركية في صدمة للعديد من المستثمرين والمشرعين والشركات والمستهلكين، حيث وجه يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مع رسوم جمركية أخرى بنسبة 10% على النفط والغاز الطبيعي والكهرباء الكنديين.

أعلن ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن توقف لمدة شهر عن زيادة التعريفات الجمركية ضد بعضهما البعض بعد ما وصفه ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "محادثة ودية للغاية"، وقال إنه يتطلع إلى المفاوضات المقبلة.

وقال ترامب إن المحادثات سيترأسها وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومرشح وزير التجارة هوارد لوتنيك وممثلين رفيعي المستوى من المكسيك، وقالت شينباوم إنها تعمل على تعزيز الحدود بعشرة آلاف من الحرس الوطني في بلادها وأن الحكومة الأمريكية ستلتزم بالعمل على وقف تهريب الأسلحة إلى المكسيك.