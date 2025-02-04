شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: مصر وقطر وأمريكا لعبوا دورا رئيسيا للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن 46 ألف مدني خسروا حياتهم في غزة خلال عام واحد، وهذا العدد يفوق بكثير عدد الضحايا في أزمة أوكرانيا خلال 10 سنوات.

أضاف وزير الخارجية الروسي، أن مصر وقطر كان لهما دور رئيسي مع الأمريكيين في الضغط على حماس وإسرائيل والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

أكد لافروف، أن هناك خططا إسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية.