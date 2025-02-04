شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ونتنياهو يعقدان مؤتمرا اليوم.. وغزة والرهائن يتصدران أجندة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء عقب اجتماعهما وسيكون هذا أول مؤتمر صحفي مشترك لترامب مع مسئول أجنبي في ولايته الجديدة.

ووفقا لشبكة سي بي اس، قال نتنياهو في بيان قبل رحلته باعتباره أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب منذ أن بدأ ولايته الثانية: "أعتقد أنها شهادة على قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي".

تأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في الوقت الذي يستمر فيه وقف إطلاق النار في غزة، وبدأ الوسطاء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التي من شأنها تحرير جميع الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب مع حماس.

وقال دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين في المكتب البيضاوي: "ليس لدي أي ضمانات بأن وقف اطلاق النار سيصمد. أعني أنني رأيت أشخاصًا يتعرضون للوحشية. ليس لدي أي ضمانات بأن السلام سيصمد".

وقال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي ساعد في الانتهاء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، للصحفيين إن الاتفاق "صامد حتى الآن" و"نحن متفائلون بالتأكيد".

وقال نتنياهو إنه وترامب سيناقشان النصر على حماس، وإطلاق سراح الرهائن والتعامل مع ما اطلق عليه "محور الإرهاب الإيراني بكل مكوناته"، في إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة، بما في ذلك حماس.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، إنه يخطط أيضًا للقاء نتنياهو في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الخميس.

وأشار التقرير الى ان أزمة الشرق الأوسط ستتصدر جدول الأعمال اليوم ، وكتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون على موقع X: "هذا اجتماع مهم يعزز التحالف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة ".

توترت العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة بسبب تصرفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، فضلاً عن انتقادات سلف ترامب جو بايدن.

يهدف الاجتماع بين أيضًا إلى التحضير للجولة التالية من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وسيلتقي نتنياهو أيضًا مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الذي ساعد في التوسط في صفقة الرهائن الإسرائيليين الحالية للأسرى الفلسطينيين الجارية.