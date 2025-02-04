شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية: لدينا 10 دول أفريقية تؤمن توفير اللقاحات لشعوبها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تدعم تعزيز صناعة اللقاحات فى أفريقيا، مؤكدا أن جائحة كورونا دفعت العالم للنظر بالاهتمام للقاحات، مشيرا إلي أن جائحة كورونا أثرت على 77 مليون حول العالم وتسببت فى وفاة 7 مليون شخص وكان هناك 5.6 مليون شخص فى افريقيا عانوا من عدم توفر اللقاحات

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فاعليات انطلاق المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا أن المتدى يعد نقطة تحول هامة فى دعم وتعزيز اللقاحات مشيرا إلي أن هيئة الدواء تسعى بكل ما تملك لدعم ذلك .

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة إن إفريقيا تحتاج الي توفير للقاحات وتابع : فى بعض الاحيان عندما تكون اللقاحات متوفر يوجهنا مشكلة فى التوزيع الجيد لها وأضاف أن القارة الافريقية تصنع 1% من اللقاحات بينما يوجد 10 دول افريقية قادرة على توفير اللقاحات لشعوبها وأضاف : نحتاج توفير 1.5 مليون جرعة لقاح في أفريقيا مضيفا مازلنا لدينا مشكلة في توفير اللقاحات.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين أن القارة الأفريقية تستطيع تصنيع اللقاحات محليا، مشيرا إلي أنه تم عقد 35 اجتماعا مع الاتحاد الافريقي بشأن دعم وتعزيز اللقاحات، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم وبقوة تصنيع اللقاحات محليا، مضيفا أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بشأن الرعاية الصحية لا سيما ملف تصنيع اللقاحات في افريقيا.