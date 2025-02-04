شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفي، غدًا الأربعاء 5 فبراير 2025، لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد الشركات.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة، على النحو التالي:

-مديرين فروع، مساعدين مدير فروع، مشرفين (خبرة حلواني/مطاعم).

-بائع شرقي (خبرة سنة على الأقل).

-كاشير (مؤهل عالي).

-عضو فريق حلواني.

-مندوب توصيل (يمتلك دراجة نارية).

-عمال خدمات استيوارد (لا يشترط خبرة).

-شيف فطائر شرقي.

-باريستا.

-مساعدين شيفات سخن.

-ويتر مقدمين طلبات (مؤهل متوسط).

-فرانين مخبوزات (خبرة).

الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف :

- أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 و 38 سنة

- وجود موقف واضح من التجنيد

- أن يكون المؤهل مناسب لكل وظيفة

- التفرغ للعمل، لافتًا إلى أن التقديم للذكور فقط

وأوضح الجهاز أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، غدًا الأربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية للشركة.