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وظائف جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

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وظائف جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:50 ص

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفي، غدًا الأربعاء 5 فبراير 2025، لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد الشركات.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة، على النحو التالي:

-مديرين فروع، مساعدين مدير فروع، مشرفين (خبرة حلواني/مطاعم).
-بائع شرقي (خبرة سنة على الأقل).
-كاشير (مؤهل عالي).
-عضو فريق حلواني.
-مندوب توصيل (يمتلك دراجة نارية).
-عمال خدمات استيوارد (لا يشترط خبرة).
-شيف فطائر شرقي.
-باريستا.
-مساعدين شيفات سخن.
-ويتر مقدمين طلبات (مؤهل متوسط).
-فرانين مخبوزات (خبرة).

الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف :

 - أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 و 38 سنة

- وجود موقف واضح من التجنيد

- أن يكون المؤهل مناسب لكل وظيفة

- التفرغ للعمل، لافتًا إلى أن التقديم للذكور فقط

وأوضح الجهاز أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، غدًا الأربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية للشركة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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