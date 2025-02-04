شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب الكمرات الخرسانية بمشروع مترو الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل أنه تم البدء فى تركيب الكمرات الخرسانية وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، حيث يجرى تركيب الكمرات في منطقة المناورة قبل محطة أبوقير.

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية)

وأوضحت وزارة النقل أنه جاري تنفيذ أعمال الخوازيق لأعمدة المسار العلوى في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات، مؤكده أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

والمشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر ، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر ، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا ، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.



الكمىات الخرسانية بمشروع مترو الإسكندرية



بدء تركيب الكمىات الخرسانية بمشروع مترو الإسكندرية