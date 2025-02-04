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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:20 ص

ينشر الخليج 365 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للصف الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية 58.59% .

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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