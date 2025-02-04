شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الثلاثاء 4-2-2025 بجنوب سيناء.. سانت كاترين الصغرى درجة واحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جنوب سيناء _ فايزة مرسالالثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:06 ص
تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء 4_2_2025 طقس دافي نهارا مائل للبرودة ليلا الرياح نشطة 26 كيلو فى الساعة، وسحب غائمة
وحالة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شماليه غربية وارتفاع الموج 1:7حالة البحر معتدل
درجات الحرارة في مدن المحافظة
سانت كاترين العظمى 18 الصغرى 01
راس سدر العظمي 22 الصغرى 11
طور سيناء العظمى 22الصغرى 11
شرم الشيخ العظمي 25الصغرى 16
طابا العظمى 22 الصغرى11
وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
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