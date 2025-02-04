شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الثلاثاء 4-2-2025 بجنوب سيناء.. سانت كاترين الصغرى درجة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء 4_2_2025 طقس دافي نهارا مائل للبرودة ليلا الرياح نشطة 26 كيلو فى الساعة، وسحب غائمة

وحالة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شماليه غربية وارتفاع الموج 1:7حالة البحر معتدل

درجات الحرارة في مدن المحافظة

سانت كاترين العظمى 18 الصغرى 01

راس سدر العظمي 22 الصغرى 11

طور سيناء العظمى 22الصغرى 11

شرم الشيخ العظمي 25الصغرى 16

طابا العظمى 22 الصغرى11

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.