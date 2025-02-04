شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: وفرنا آلاف الخيام وأرسلنا 1200 طن مساعدات لأهلنا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين، عن سعادته بتجهيز قافلة مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، والتى تطلقها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى القافلة رقم 11 و12 من مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، والتى تأتى من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

https://www.facebook.com/share/v/14pW8FWz2oE/



وأكد وزير التموين فى تصريحات صحفية على هامش انطلاق القافلة، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة، حيث تبذل الدول جهودا غير مسبوقة لخدمة اهالينا فى غزة .

وأشار وزير التموين إلى أنه من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة وبالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، يتم العمل على التنسيق المستمر بمكتب الهيئة فى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، حيث تم إطلاق العديد من القوافل وفرت آلاف الخيام وإرسال 1200 طن من المساعدات عبر 160 شاحنه.

وتابع: إننا فى وزارة التموين من خلال لجنة المساعدات نؤكد على استمرار إرسال المزيد من المساعدات بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية .

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية فى إطلاق 10 قوافل مساعدات إغاثية للأشقاء فى غزة من خلال لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بإجمالى 796 طن مساعدات محملة فى عدد 125 شاحنة.

تضمنت المساعدات 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة و15310 خيمة و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار و5 آلاف حصائر نوم و3 كرفان، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 32 ألف أسرة.