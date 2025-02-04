شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: طرح حقن جديدة للإيدز كل 6 أشهر تمنع الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، خلال انعقاد الدورة الـ 156 للمجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، إنه على الرغم من أن اللقاح الحقيقي ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، لا يزال بعيد المنال، فإن ليناكابافير هو أقرب شيء لدينا إليه: وهو عقار مضاد للفيروسات القهقرية جديد يتم تناوله عن طريق الحقن كل ٦ أشهر، وقد ثبت أنه يمنع جميع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" تقريبًا بين الأشخاص المعرضين للخطر.

وأضاف، لقد بدأنا إجراءات التوجيه والتأهيل المسبق بالتوازي، مما سيدعم الطرح السريع لهذا المنتج، والذي نتوقعه في النصف الأول من هذا العام.

وأوضح، خلال الدورة الـ 156 المنعقدة حاليا فى جنيف، إنه كان أحد نجاحات التحول الأخرى هو تركيزنا المتزايد على الصحة الرقمية، والتي سوف تدعم النظم الصحية في كل بلد في المستقبل القريب جداً.

وفي العام الماضي، مكنت الشبكة العالمية لشهادات الصحة الرقمية سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا من إصدار 250 ألف ملخص للمرضى الدوليين لحجاج عام 2024، مما دعم الرعاية الطارئة لـ 78% من السجلات الممسوحة ضوئيًا.

وتغطي الشبكة الآن 82 دولة، ويستفيد منها ما يقرب من ملياري شخص. وأود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه في هذا الصدد.

وكان أحد العناصر الرئيسية لتحولنا هو تركيزنا على البيانات، لقد أنشأنا مركز بيانات الصحة العالمية لجعل البيانات الصحية متاحة لأي شخص، في أي وقت، باستخدام التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

أصبح بإمكان كل دولة في العالم الآن الوصول إلى المركز، وهو مسار آمن وموحد لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والتقدم.

وأوضح، إنه كما تعلمون، قبل أسبوعين، وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي أعلن فيه عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وإننا نأسف لهذا القرار، ونأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر فيه. ونحن نرحب بالحوار البناء للحفاظ على وتعزيز العلاقة التاريخية بين منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة التي ساعدت في تحقيق تأثيرات كبيرة مثل القضاء على الجدري - ويمكنني أن أقدم لكم قائمة طويلة, وقد تضمن الأمر التنفيذي 4 أسباب لقرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

أولا: يقول التقرير إن منظمة الصحة العالمية "فشلت في اعتماد الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وكما يدرك هذا المجلس، فقد نفذت منظمة الصحة العالمية، على مدى السنوات السبع الماضية، وتحت إشراف وحوكمة الدول الأعضاء، أعمق الإصلاحات وأوسعها نطاقاً في تاريخ المنظمة.

لقد أثر التحول في منظمة الصحة العالمية على كل جزء من عملنا: استراتيجيتنا، ونموذج التشغيل، والعمليات، والشراكات، والتمويل، والقوى العاملة والثقافة، لقد قمنا بتنفيذ 85 إصلاحاً من أصل 97 إصلاحاً مقترحاً في خطة تنفيذ الإصلاح التي وضعتها الأمانة العامة؛

ونحن نعمل على تنفيذ توصيات مجموعة العمل من أجل النتائج، التي يقودها ممثلو منظمة الصحة العالمية، لتعزيز مكاتبنا في البلدان.

إن التغيير بالنسبة لنا هو أمر ثابت، وهذا ما أخبرتنا به الدول الأعضاء عندما بدأنا الإصلاح، "التغيير هو أمر ثابت". نحن نؤمن بالتحسين المستمر، ونرحب بالاقتراحات من الولايات المتحدة وجميع الدول الأعضاء حول كيفية خدمتكم وشعوب العالم بشكل أفضل. لذا، على الرغم من أننا نقوم بالكثير من الإصلاحات، إلا أننا نرحب بالإضافات.

ثانيا: ينص الأمر على أن منظمة الصحة العالمية "تطلب من الولايات المتحدة دفع مبالغ باهظة بشكل غير عادل، لا تتناسب مع ما تساهم به الدول الأخرى".

وتفهم الدول الأعضاء كيفية حساب الاشتراكات المقررة، وتعلمون أن بعض البلدان تختار تقديم مساهمات طوعية أعلى من غيرها.

إن معالجة الخلل بين المساهمات المقررة والطوعية، والحد من اعتماد منظمة الصحة العالمية المفرط على حفنة من المانحين التقليديين، كان أحد المجالات الرئيسية في عملية التحول التي قمنا بها. فعندما بدأنا عملية التحول، تم تحديد الاعتماد على عدد قليل من المانحين التقليديين باعتباره خطراً. وقد قررنا منذ ذلك الحين، قبل سبع سنوات، توسيع قاعدة المانحين, وفي الأسبوع الماضي أوصت لجنة الميزانية في مجلس النواب بزيادة الاشتراكات المقررة بنسبة 20%، ونحن نطلب من هذا المجلس تأييد هذه التوصية.

وهذا عنصر حاسم في خطتنا طويلة الأجل لتوسيع قاعدة المانحين لدينا، وسيعمل على المدى الطويل على تقليل عبء التمويل على المانحين التقليديين، بما في ذلك الولايات المتحدة، ولذلك فإننا نواصل السعي للحصول على دعم ومشاركة جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تحقيق رؤيتنا المشتركة لوضع منظمة الصحة العالمية على أساس مالي أكثر استدامة.

ثالثا: يشير الأمر إلى "سوء تعامل منظمة الصحة العالمية المزعوم مع جائحة كورونا والأزمات الصحية العالمية الأخرى".

لقد شهد الأسبوع الماضي مرور 5 سنوات منذ أن أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق الدولي، في الثلاثين من يناير 2020. في ذلك الوقت، كان عدد الحالات المبلغ عنها خارج الصين أقل من 100 حالة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات, في ليلة رأس السنة الجديدة 2019 ويوم رأس السنة الجديدة 2020، عندما كان معظم العالم في عطلة، لم تكن منظمة الصحة العالمية في تلك العطلة.

منذ اللحظة التي التقطنا فيها الإشارات الأولى لـ "الالتهاب الرئوي الفيروسي" في ووهان، طلبنا المزيد من المعلومات، وقمنا بتنشيط نظام إدارة الحوادث الطارئة لدينا، ونبهنا العالم، واجتمعنا بخبراء عالميين، ونشرنا إرشادات شاملة للدول حول كيفية حماية سكانها وأنظمتها الصحية - كل ذلك قبل الإبلاغ عن أول حالة وفاة من هذا المرض الجديد في الصين في 11 يناير 2020.

وبطبيعة الحال، ستكون هناك تحديات ونقاط ضعف، وكانت هناك مراجعات مستقلة متعددة للاستجابة العالمية لوباء كورونا، مع أكثر من 300 توصية لمعالجة التحديات أو نقاط الضعف.

واستجابة لهذه التوصيات، اتخذت منظمة الصحة العالمية ودولنا الأعضاء العديد من الخطوات لتعزيز الأمن الصحي العالمي: صندوق الأوبئة؛ ومركز منظمة الصحة العالمية للاستخبارات المتعلقة بالأوبئة؛ ومركز نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال؛ ومركز التدريب العالمي للتصنيع البيولوجي؛ وفيلق الطوارئ الصحية العالمي؛ وشبكة التدابير الطبية المؤقتة، وغير ذلك الكثير. وعلى هذا فقد تم تأسيس كل هذا على أساس الدروس المستفادة.

وكما ذكرت سابقًا، فقد التزمت الدول الأعضاء باختتام المفاوضات بشأن اتفاق الجائحة في الوقت المناسب قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية لهذا العام.

وأخيرا: ينص الأمر التنفيذي على أن منظمة الصحة العالمية "غير قادرة على إثبات استقلالها عن النفوذ السياسي غير المناسب" للدول الأعضاء، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن منظمة الصحة العالمية محايدة وتوجد لخدمة جميع البلدان وجميع الشعوب.

وقال تيدروس، إنه حتى قبل الإعلان الأمريكي، كانت منظمة الصحة العالمية تواجه عجزاً بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان.

على مدى عدة أشهر، عملت أنا والمديرون الإقليميون، بدعم من الإدارة العليا، على تحقيق هدفين استراتيجيين مزدوجين: تعبئة الموارد الجديدة؛ وتشديد الأحزمة.

وقد أدى الإعلان الأمريكي إلى تفاقم الوضع، وأعلنا عن مجموعة من التدابير ذات التأثير الفوري لحماية عملنا وقوى العمل لدينا إلى أقصى حد ممكن، نحن نقوم بإجراء محاذاة استراتيجية للموارد مع الأنشطة، نضيفا ، نقوم بتجميد التوظيف، باستثناء في المجالات الأكثر أهمية، و نعمل على خفض نفقات السفر بشكل كبير، و نحن نتطلع إلى إعادة التفاوض على عقود المشتريات الكبرى وتقليص الاستثمارات الرأسمالية، وسيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات في الوقت المناسب و هدفنا الرئيسي هو حماية أهم أصولنا: موظفينا - المهنيين المخلصين والموهوبين الذين يعملون اليوم في جميع أنحاء العالم لمساعدة الأشخاص الذين نخدمهم على تنفس هواء أنظف وتناول أنظمة غذائية أكثر صحة وشرب مياه أكثر أمانًا واستخدام طرق أكثر أمانًا، إنهم يعملون على مساعدة الناس في الحصول على الخدمات والمنتجات الصحية الآمنة والجيدة التي يحتاجون إليها، أينما ومتى احتاجوا إليها، دون القلق بشأن التكلفة، ويعملون على وقف تفشي الأمراض وتقديم الرعاية المنقذة للحياة في أكثر المواقف صعوبة وخطورة.