شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جرائم الغش التجارى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جرائم الغش التجارى.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جرائم الغش التجارى، بينما عارض 7% مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جرائم الغش التجارى.