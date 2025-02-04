شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2025 فى الأسواق لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2025، لليوم الثاني، وتستقبل مديريات التموين طلبات المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون، شريطة أن تلتزم هذه المحلات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، الحملات الرقابية للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر لأى مخالفة، مع توعية المديريات المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها ضرورة التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين لحصول المستهلك على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والتأكد من إعلان المحلات المشاركة بالاوكازيون الشتوى 2025 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.