شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إتاحة التقدم لبرنامج تأهيل الباحثين لإنتاج الابتكارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إتاحة باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستهدف البرنامج الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق.

يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).

يذكر أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج 15/2/2025.