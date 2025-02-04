شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم لدير الأنبا شنودة يرصد مشاركة البابا الراحل فى حرب 1948 دفاعا عن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

يذخر تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكثير من المواقف والبطولات العديدة للبطاركة على مر العصور فى دعم القضية الفلسطينة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلى بتكذيب أفكاره ومعتقداته التى يستخدمها لصالحه طوال الوقت بمصطلحات شعب الله المختار وأرض الميعاد وغيرها وكذلك محاولات الوقيعة بينهم وبين الدولة المصرية والذى ظهر فى عهد البابا كيرلس السادس مع الرئيس جمال عبدالناصر وكذلك مواقف البابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثانى والذى سيظل معبراً عن موقف الكنيسة طول الوقت.

وذكر فيلم الراعى والذى كان من إنتاج دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والذى يجسد دور البابا شنودة فيه الفنان أيمن أمير، ويتناول الفيلم حياة البابا شنودة الثالث منذ نشأته بأسيوط مرروا بشبابه ومراحله الدراسية حتى الجامعة والتخرج والالتحاق بالقوات المسلحة وعمله كصحفى حتى رسامته أسقفا للتعليم، والذى لم يتطرق لمرحلة البابوية الخاصة بالبابا شنودة.

وأوضحت مشاهد الفيلم أن قداسة البابا شنودة الثالث والذى كان يدعى وقتها بنظير جيد قد شارك مع الجيش المصرى فى حرب عام 1948 دفاعاً عن الأراضى الفلسطينية، وكان من الضباط الغاضبين على الفساد والهزيمة وطالب بضرورة الحفاظ على الجنود الذين يلقون مصرعهم نتيجة الأسلحة الفاسدة وحاول خلال الحرب مواساة صديقه جرجس المصاب في الحرب والذى طلب منه أن يكتب له قصيدة بإسمه إذا لم يلقى مصرعه ولكنه استشهد مع صديقه حسين.

فيلم لدير الأنبا شنودة يرصد مشاركة البابا الراحل

الفنان أيمن أمير يمثل دور البابا شنودة الثالث