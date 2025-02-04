شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تستعد للدراسة بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الاستعداد لاستقبال الطلاب بـ الفصل الدراسي الثاني المقرر أن يبدأ السبت المقبل، حيث تعمل المديريات على إعداد جداول الحصص الدراسية وانتهاء أعمال الصيانة البسيطة مع استمرار تطبيق خطة خفض الكثافة الطلابية فى الفصول الدراسية، واستمرار عمل المعلمين بالحصة للمساهمة فى سد العجز بالمدارس.

ووفقا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى بدأت اجازة نصف العام يوم 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير الجارى حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء اجازة نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على اجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى أخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.