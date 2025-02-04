شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 375 ألف زائر فى اليوم الحادى عشر من معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذى تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسى، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم، الإثنين 3 فبراير 2025م، بلغ نحو (375.454) زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد زائريه ‏حتى الآن، خلال أحد عشر يومًا متتاليًا، إلى (4.770.684)، أي ما يقترب من الخمسة ملايين زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور، وهو ما يُجسد مدى الإقبال الجماهيري الكبير الذي تحظى به فعاليات هذه الدورة منذ انطلاقها.

حيث شهد المعرض، اليوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات المُهمة، والتي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا؛ منها: أقيمت حيث أقيمت ندوة بعنوان "أحمد مستجير شاعر العلم والإبداع"؛ ألقت الضوء على قيمة -العالم أحمد مستجير- "شخصية معرض الكتاب"؛ كشاعر متفرد؛ وندوة بعنوان "جامعة القاهرة 100 عام من العطاء" وهي مائدة فكرية غنية، ناقشت تاريخ مصر الحديث والمعاصر، مع إلقاء الضوء على فكرة إنشاء جامعة القاهرة، ودورها البناء في خدمة الوطن؛ كما أقيمت ندوة لمناقشة "مستقبل الثقافة الرقمية في مصر"؛ والتطور الذي شهدته مصر على صعيد التحول الرقمي؛ إضافة إلى العديد من الندوات التفاعلية في مجالات متعددة كالتاريخ، والفلسفة؛ والأدب؛ والترجمة؛ وغيرها؛ كما شهد مسرحا "بلازا 1"؛ و"بلازا 2"؛ إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الأطفال والكبار؛ لمشاهدة العروض الرياضية الاستعراضية التي قدمها أطفال إحدى مدارس القاهرة، بالإضافة إلى عروض "عرائس الماريونت"؛ و"الأراجوز"؛ التي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل؛ وكذلك استعراض "الليلة الكبيرة"؛ لقطاع الإنتاج الثقافي؛ بالإضافة إلى الرقصات التراثية؛ التي قدمتها فرقة المنيا للفنون الشعبية؛ التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قدموا عددًا من الأغنيات التراثية المرتبطة بالبيئة المنياوية، والتي توثق الاحتفالات والمناسبات المختلفة.



الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.