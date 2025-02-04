شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:53
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:14
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م.
وقت صلاة الفجر 5:11
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:07 م
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م.
وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:02 م
وقت صلاة المغرب 5:26 م
وقت صلاة العشاء 6:42 م.
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:51
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