شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 5:34 م

موعد صلاة العشاء 6:53 الإسكندرية الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:14

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:11

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:07 م

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:48 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:02 م

وقت صلاة المغرب 5:26 م

وقت صلاة العشاء 6:42 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 12: 3

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:51

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