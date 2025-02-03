شكرا لقرائتكم خبر عن بريد ومجلات وليلة سماع باحتفالية سيرة القاهرة بمرور 50 عاما على رحيل أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

أُقيمت أمس الأحد، الثانى من فبراير، احتفالية سيرة القاهرة، بمرور خمسين عامًا على وفاة سيدة الغناء العربي، السيدة أم كلثوم، ببيت السناري في منطقة السيدة زينب.

وبدأ الاحتفاء بمعرض ضم مجموعة من طوابع البريد الخاصة بكوكب الشرق، والتي نُشرت على مدار سنوات مختلفة من تاريخها الفني المُثمر، وذلك بمشاركة نادي الرواد لهواة الطوابع، وقام المهندس كريم الشاذلي بتقديم شرح مفصل عن المجموعة المنتقاة.

وتناول الكاتب الصحفي مصطفى طاهر، في كلمته أهم المواد الثقافية والإصدارات من الكتب والمجلات التي قدمت عن درة الفن تزامنا مع اليوبيل الذهبي لرحيلها، على مستوى مصر والوطن العربي.

كما كان هناك مساحة خاصة للاستماع إلى أسطوانات مختلفة من تراث السيدة باستخدام الجرامافون، قدمها لنا عادل سلطان، جامع الأسطوانات النادرة ومهتم بالآلات الموسيقية.

واختُتِم اليوم، بليلة سماع مع هيثم أبو زيد، الباحث في تراث التلاوة والإنشاد الديني، عرض لنا فيها مجموعة نادرة متنوعة من مقاطع خاصة بالسيدة أم كلثوم، والفرقة الموسيقية معها، وتحدث عن التدرج العبقري في الصوت المُدهش للسيدة أم كلثوم، وتفاعلها مع رحلاتها المختلفة، والارتجال في حفلاتها سواءً منها هي في تقديم الجملة الغنائية بأشكال مختلفة، أو من العازفين من خلفها.



أهم المواد الثقافية والإصدارات من الكتب والمجلات التي قدمت عن كوكب الشرق



طوابع البريد الخاصة بكوكب الشرق