شكرا لقرائتكم خبر عن ما مواعيد زراعة محصول البطاطس فى مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

البطاطس من أهم الحاصلات الزراعية الإستراتيجية، التي تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لمضاعفة انتاجيتها، حيث تحتل مكانة مرموقة لدى غالبية المُزارعين، بسبب قيمتها الغذائية علاوة على عوائدها الاقتصادية الناتجة عن كونها ضمن قائمة الأصناف التصديرية بالدرجة الأولى.

وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد زراعة البطاطس في مصر كما يؤكد مركز البحوث الزراعية:



- تزرع البطاطس على 3 عُروات وهى أجندة زراعية ثابتة ومعروفة لجميع العاملين المزارعين.

- العروة الصيفية تبدأ من منتصف شهر يناير وتمتد حتى منتصف شهر فبراير، لكن بعض المُزارعين يفضلون التبكير في زراعتها بدايةً من منتصف شهر ديسمبر من كل عام، وتعتمد بنسبة كبيرة على التقاوى التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تصل إلى حوالي 35% من إجمالي المساحات المُنزرعة بكافة محافظات الجمهورية.

- تبدأ زراعة العروة الشتوية لمحصول البطاطس من مُنتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر، وتُشكل قُرابة 55% من إجمالي المسطحات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

- العروة الشتوى "المحير" تبدأ من مُنتصف شهر أكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر، و تحتل حوالى 10% من إجمالى المساحات المزروعة به.