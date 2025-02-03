شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عدنان سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وخالد الكندري، مراقب المكتب الكويتي، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة أوجه ودعم التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وبيت الزكاة الكويتي.

وقدم وزير الأوقاف الشكر للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على ما يقوم به من دعم للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف، وإقامة المعسكرات واللقاءات التثقيفية التي يتم تنظيمها للطلاب الوافدين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين مصر والكويت الشقيقة ليس وليد الساعة، بل هو تعاون دائم ومستمر على مدار السنوات، ويعتبر تأكيدًا حقيقيًّا لعمق التعاون المصرى الكويتى.

من جانبه، أشاد عدنان سبتي بجهود وزارة الأوقاف المصرية في مجال نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف، وبالتعاون المثمر مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وبالعمل على تيسير أداء عمله ومهامه بالقاهرة.

وأكد خالد الكندري أن دولة الكويت تقدر دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وأن التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية يجمعه هدف واحد ومصلحة مشتركة وتعاون مثمر في شتى المجالات بفضل القيادة الواعية والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصُّباح، أمير دولة الكويت.